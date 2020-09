Vaccino per tutti: l'appello di Bill Gates sul coronavirus (Di mercoledì 30 settembre 2020) Vaccino per tutti e si eviterà il disastro. Bill Gates firma oggi un appello sul Corriere della Sera sull'emergenza coronavirus ricordando che gli Stati meno abbientirischiano di immunizzare solo il14 ... Leggi su today (Di mercoledì 30 settembre 2020)pere si eviterà il disastro.firma oggi unsul Corriere della Sera sull'emergenzaricordando che gli Stati meno abbientirischiano di immunizzare solo il14 ...

Adnkronos : #ElonMusk: 'No a vaccino #Covid, nemmeno per i miei figli' - Adnkronos : Elon Musk: 'No a vaccino Covid, nemmeno per i miei figli' - fattoquotidiano : Per produrre il vaccino anti-Covid verranno uccisi 500mila squali? Leggete cosa succede - VittorioFerram1 : RT @Adnkronos: #ElonMusk: 'No a vaccino #Covid, nemmeno per i miei figli' - edigram : RT @Cartabellotta: Report @GIMBE #vaccino #influenza ??7 Regioni e 2 Prov. aut. non possono raggiungere coperture >75% popolazione target p… -