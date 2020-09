Uno streamer batte il record di Twitch dopo oltre 1.000 ore in onda (Di mercoledì 30 settembre 2020) Su Twitch continuano a susseguirsi record incredibili. Ora, il record per lo streaming continuo più lungo è di oltre 1.000 ore di fila.Come riportato da Dexerto, lo streamer di Twitch GPHustla è rimasto in streaming ininterrottamente da agosto (e non ha ancora finito). Quella che era iniziata come una semplice maratona di 24 ore è cresciuta rapidamente fino a 30 ore e oltre.Poco dopo, GPHustla ha iniziato a dormire durante i suoi streaming e a fare commissioni quotidiane come andare al supermercato, il tutto mantenendo la fotocamera in movimento. Ora l'utente punta a diventare il primo streamer 24/7 di Twitch.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sucontinuano a susseguirsiincredibili. Ora, ilper lo streaming continuo più lungo è di1.000 ore di fila.Come riportato da Dexerto, lodiGPHustla è rimasto in streaming ininterrottamente da agosto (e non ha ancora finito). Quella che era iniziata come una semplice maratona di 24 ore è cresciuta rapidamente fino a 30 ore e.Poco, GPHustla ha iniziato a dormire durante i suoi streaming e a fare commissioni quotidiane come andare al supermercato, il tutto mantenendo la fotocamera in movimento. Ora l'utente punta a diventare il primo24/7 di.Leggi altro...

Among Us e Fall Guys sono giochi imperfetti, ma comunque tutti li amano: perché? Ecco una breve analisi del successo di questi due Party Game.

Dopo l'arrivo della Stagione 6 in Call of Duty Warzone e Modern Warfare, arriva da parte di Activision un nuovo giro di ban.

