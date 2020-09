Trump a Biden: «Non c’è niente di intelligente in te Joe, in 47 anni non hai fatto nulla» – Il video (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nel corso del primo dibattito presidenziale in Ohio, Donald Trump ha attaccato lo sfidante Joe Biden che lo aveva definito «un clown e un bugiardo». Il presidente degli Stati Uniti non ha avuto riguardi per il suo avversario: «Sai qual è il problema? Non c’è niente di intelligente in te Joe, in 47 anni non hai fatto nulla». E poi: «Se tu avessi dovuto fare quello che ho fatto io… sono stato costretto a chiudere la più grande economia nella storia del nostro Paese a causa del Coronavirus, ndr e in ogni caso adesso è stata ricostruita di nuovo!». video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Perdite miliardarie, trucchetti e tasse non pagate: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nel corso del primo dibattito presidenziale in Ohio, Donaldha attaccato lo sfidante Joeche lo aveva definito «un clown e un bugiardo». Il presidente degli Stati Uniti non ha avuto riguardi per il suo avversario: «Sai qual è il problema? Non c’èdiin te Joe, in 47non hai». E poi: «Se tu avessi dovuto fare quello che hoio… sono stato costretto a chiudere la più grande economia nella storia del nostro Paese a causa del Coronavirus, ndr e in ogni caso adesso è stata ricostruita di nuovo!».: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi anche: Perdite miliardarie, trucchetti e tasse non pagate: ...

