Traffico Roma del 30-09-2020 ore 11 | 30

(Di mercoledì 30 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con luce verde sulla carreggiata interna del raccordo anulare al momento si rallenta tra Casilina e Appia sul tratto Urbano della A24 morisi due code tra Portonaccio e la tangenziale est e proseguendo in tangenziale in direzione dello Stadio Olimpico troviamo qua dei tre Salaria e via dei Campi Sportivi ancora Code in entrata asu ragazzi ah dal raccordo a Tomba di Nerone la polizia locale segnala poi un incidente in via Tiburtina all'altezza di piazza di Santa Maria del Soccorso ci sono quindi code nelle due direzioni un incidente in via Tuscolana all'altezza del Vicolo di Porta Furba