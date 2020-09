Traffico Roma del 30-09-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno e buon mercoledì 30 settembre in studio Massimo Vischi sulla carreggiata interna del raccordo anulare si stanno formando Core i3 la via Appia e la via del mare della 43 raccordo anulare la tangenziale est direzione centro città sempre in entrata a Roma abbiamo code sulla via Flaminia 3 raccordo e via dei Due Ponti e sulla via Salaria tra via di Villa Spada lo porto dell’Urbe ma ci sono code anche sulla Pontina 3 Castel di Decima e il raccordo anulare direzione Eur invece si trova sulla tangenziale direzione Stadio Olimpico e deve uscire allo svincolo di via dei Campi Sportivi attenzione perché c’è un incidente proprio sulla rampa altro incidente veramente il Traffico in via di Torrevecchia all’altezza di via della Valle dei Fontanili per i dettagli di queste le ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 30 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e buon mercoledì 30 settembre in studio Massimo Vischi sulla carreggiata interna del raccordo anulare si stanno formando Core i3 la via Appia e la via del mare della 43 raccordo anulare la tangenziale est direzione centro città sempre in entrata aabbiamo code sulla via Flaminia 3 raccordo e via dei Due Ponti e sulla via Salaria tra via di Villa Spada lo porto dell’Urbe ma ci sono code anche sulla Pontina 3 Castel di Decima e il raccordo anulare direzione Eur invece si trova sulla tangenziale direzione Stadio Olimpico e deve uscire allo svincolo di via dei Campi Sportivi attenzione perché c’è un incidente proprio sulla rampa altro incidente veramente ilin via di Torrevecchia all’altezza di via della Valle dei Fontanili per i dettagli di queste le ...

matteosalvinimi : ... Genova a Roma (con partenza alle 4 del mattino) di quattro detenuti per reati quali truffa, omicidio, lesioni,… - Agenzia_Ansa : #Maltempo Bomba d'acqua su #Roma, allagamenti e traffico in tilt VIDEO #ANSA - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Tiburtina code tra Raccordo Anulare e Via Lanciano > Roma centro #Luceverde #Lazio - mariorisaliti1 : RT @GiancarloDeRisi: Salvini, clamorosa rivelazione: Bonafede, il ministro, manda i detenuti a ‘Italia’s Got Talent’! 'Gita' da Genova a Ro… - pietro30199674 : RT @GiancarloDeRisi: Salvini, clamorosa rivelazione: Bonafede, il ministro, manda i detenuti a ‘Italia’s Got Talent’! 'Gita' da Genova a Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29-09-2020 ore 17:30 RomaDailyNews Detenuti in permesso per andare in tv

Rieducare il detenuto in maniera creativa. A Rebibbia corsi per il pugilato, in tante carceri il reddito di cittadinanza. Ora pure i divi televisivi ...

Le immagini tramite webcam della situazione del Traffico a Roma di oggi

Webcam istallata fra Appia e Tuscolana in direzione sud del G.R.A ...

Rieducare il detenuto in maniera creativa. A Rebibbia corsi per il pugilato, in tante carceri il reddito di cittadinanza. Ora pure i divi televisivi ...Webcam istallata fra Appia e Tuscolana in direzione sud del G.R.A ...