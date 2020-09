qn_lanazione : #Firenze. Tassista morto, due clienti accusati di omicidio preterintenzionale -

LA NAZIONE

Gino Ghirelli è morto lo scorso Natale dopo due anni di coma. Era stato colpito durante un litigio on due clienti. Al primo processo per lesioni gli imputati erano stati assolti per legittima difesa, ...Prima che si verificasse il decesso del tassista, i due erano stati assolti in primo grado dall’accusa di lesioni gravissime con la formula «perché il fatto non costituisce reato», ritenendo che avess ...