Stoccaggio di rifiuti e incendi: sequestro da 2 milioni di euro, e 600 tonnellate di spazzatura, (Di mercoledì 30 settembre 2020) I militari nell'impianto Un impianto di Stoccaggio rifiuti in via XX Settembre a Limbiate sequestrato con tutte le sue circa 600 tonnellate di rifiuti, imballaggi misti, materiali inerti, carta da ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 30 settembre 2020) I militari nell'impianto Un impianto diin via XX Settembre a Limbiate sequestrato con tutte le sue circa 600di, imballaggi misti, materiali inerti, carta da ...

CdC_RAEE : #controlagestioneillegaledeiraee Sequestrati 600ton di #rifiuti per un valore di 2mln di euro in #Brianza, sigillat… - serenel14278447 : Stoccaggio illegale di rifiuti, Noe sequestra impianto in Brianza - Yogaolic : #Milano Stoccaggio di rifiuti e incendi: sequestro da 2 milioni di euro (e 600 tonnellate di spazzatura) - bettadigiulio : RT @La7tv: #omnibus Duro scontro tra Gaetano Pedullà e @michelmartone sull'amministrazione #Cinquestelle di Roma #rifiuti #Raggi #omnibusla… - La7tv : #omnibus Duro scontro tra Gaetano Pedullà e @michelmartone sull'amministrazione #Cinquestelle di Roma #rifiuti… -