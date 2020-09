Scontro Vaticano-Usa. “Ecco perché papa Francesco non riceve Pompeo” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Città del Vaticano, 30 set – Scontro frontale tra Stati Uniti e Vaticano sui rapporti tra Santa Sede e Cina. L’amministrazione Usa ha chiesto a papa Francesco di non scendere a patti con il regime di Pechino sulle nomine dei vescovi in nome della difesa della libertà religiosa, puntualmente violata in Cina. E oggi, con l’arrivo del segretario di Stato Mike Pompeo, che ha preso parte a un convegno proprio su questo tema, lo Scontro è stato inevitabile. C’è un tentativo di strumentalizzare il papa nella partecipazione del segretario Usa Pompeo a un simposio sulla libertà religiosa in Vaticano durante la campagna elettorale Usa? “Beh, sì. E’ una delle ragioni per cui il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Città del, 30 set –frontale tra Stati Uniti esui rapporti tra Santa Sede e Cina. L’amministrazione Usa ha chiesto adi non scendere a patti con il regime di Pechino sulle nomine dei vescovi in nome della difesa della libertà religiosa, puntualmente violata in Cina. E oggi, con l’arrivo del segretario di Stato Mike Pompeo, che ha preso parte a un convegno proprio su questo tema, loè stato inevitabile. C’è un tentativo di strumentalizzare ilnella partecipazione del segretario Usa Pompeo a un simposio sulla libertà religiosa indurante la campagna elettorale Usa? “Beh, sì. E’ una delle ragioni per cui il ...

