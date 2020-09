Scandalo in Vaticano | le mani nel conto di Papa Francesco

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Caso Becciu in: i conti non tornano. Alcuni cardinali nella Santa Sede hanno investito soldi provenienti dalle finanze vaticane, per un totale di 454 milioni di euro. Sembra che qualcuno sia arrivato a mettere leaddirittura sulriservato di. Gli organi inquisitori delhanno portato alla luce il coinvolgimento nella faccenda del cardinale Angelo Becciu, che allora copriva il ruolo di Sostituto della Segreteria di Stato, e lo hanno accusato di appropriazione indebita. >> Becciu “licenziato” dalper i bonifici alla Coop Caso Becciu in: la vicenda L’indagine è partita da Londra, più precisamente a Sloan Avenue. L’edificio in questione è un palazzo ...