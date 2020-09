Renato Zero 70, buon compleanno a chi da solo inventò il futuro (Di mercoledì 30 settembre 2020) Oggi Renato Zero – all’anagrafe Renato Fiacchini – compie settant’anni. Auguri! Ma fare gli auguri a uno come lui non basta: bisogna far capire quanto sia importante la sua musica. Con lui siamo di fronte a un artista che non solo ha lasciato un segno nella storia della musica italiana, ma che ha rappresentato anche qualcosa di unico, perché ha inventato ciò che prima, in Italia, semplicemente non c’era. Vediamo perché. Negli anni Settanta, l’Italia della musica si divideva tra quelle che erano considerate canzonette orecchiabili e le canzoni impegnate, oppure tra la melodia e il rock. Il pop era commerciale, se vendevi eri considerato complice. Il pop italiano, d’altra parte, non era qualcosa di più che la reiterazione dell’icona ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Oggi– all’anagrafeFiacchini – compie settant’anni. Auguri! Ma fare gli auguri a uno come lui non basta: bisogna far capire quanto sia importante la sua musica. Con lui siamo di fronte a un artista che nonha lasciato un segno nella storia della musica italiana, ma che ha rappresentato anche qualcosa di unico, perché ha inventato ciò che prima, in Italia, semplicemente non c’era. Vediamo perché. Negli anni Settanta, l’Italia della musica si divideva tra quelle che erano considerate canzonette orecchiabili e le canzoni impegnate, oppure tra la melodia e il rock. Il pop era commerciale, se vendevi eri considerato complice. Il pop italiano, d’altra parte, non era qualcosa di più che la reiterazione dell’icona ...

MediasetPlay : Stasera su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Play, saremo in compagnia di un adorabile folle... Renato Zero! - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #30settembre 1950 nasce Renato #Zero, cantautore pop amato da generazioni di fan.… - RaiNews : Settanta candeline per Renato - FortunatoZeta : Non commento mai gli ascolti, ma il 10,5 % per Renato Zero è immeritato, immeritatissimo - Saschaamazzini4 : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #30settembre 1950 nasce Renato #Zero, cantautore pop amato da generazioni di fan. #CondividiLaCultura… -