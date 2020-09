Processo Vannini, 14 anni per Antonio Ciontoli: “Sento il dolore sulla mia pelle” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Questa mattina la Corte d’Assise d’Appello ha condannato Antonio Ciontoli a 14 anni. Dopo 5 anni, Marco Vannini ha trovato giustizia. La sua famiglia non lo riavrà indietro certo, ma almeno ha visto condannato – nel Processo in appello bis – il responsabile della morte di quel giovanissimo ragazzo dal sorriso buono, deceduto nella notte … L'articolo Processo Vannini, 14 anni per Antonio Ciontoli: “Sento il dolore sulla mia pelle” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 settembre 2020) Questa mattina la Corte d’Assise d’Appello ha condannatoa 14. Dopo 5, Marcoha trovato giustizia. La sua famiglia non lo riavrà indietro certo, ma almeno ha visto condannato – nelin appello bis – il responsabile della morte di quel giovanissimo ragazzo dal sorriso buono, deceduto nella notte … L'articolo, 14per: “Sento ilmia pelle” proviene da leggilo.org.

