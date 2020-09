Pioggia di acquisti a Wall Street

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 settembre 2020) (Teleborsa) – Partenza col segno più per la borsa di, nell’ultima seduta di settembre, all’indomani del primo dibattito “infuocato” tra il presidente americano Donald Trump e lo sfidante democratico Joe Biden, per la corsa alla Casa Bianca. La cautela tra gli investitori tuttavia è d’obbligo in un contesto che resta difficile a causa dell’incremento dei casi di Covid e delle nuove misure restrittive che molti Paesi stanno mettendo in atto. L’agenda macroeconomica prevede la diffusione della vendita di case in corso. Prima della partenza del mercato americano è stato diffuso, oltre al PIL, anche l’andamento dei mutui settimanali e il report ADP sull’occupazione, come anticipazione dei più importanti dati sul lavoro in uscita venerdì ...