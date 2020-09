Patto Conte-Bonomi: prove di pace Governo-Confindustria (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tregua. Rigorosamente armata. Questa, secondo molti, la sintesi della giornata che ha visto protagonisti da un lato il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi e dall’altro il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tra i due, si sa, il rapporto è tutt’altro che idilliaco. Almeno fino a ieri. In più occasioni, nei mesi scorsi, il numero uno degli Industriali ha strigliato l’operato del Governo, giudicandolo inefficace. Siluri e schermaglie che hanno fatto traballare l’esecutivo già in difficoltà. Adesso però sembra essere cambiato il vento. Secondo alcuni – maliziosamente – perchè Bonomi avrebbe ormai capito che il Conte bis – dopo lo scampato pericolo alle regionali – è ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tregua. Rigorosamente armata. Questa, secondo molti, la sintesi della giornata che ha visto protagonisti da un lato il Presidente diCarloe dall’altro il Presidente del Consiglio Giuseppe. Tra i due, si sa, il rapporto è tutt’altro che idilliaco. Almeno fino a ieri. In più occasioni, nei mesi scorsi, il numero uno degli Industriali ha strigliato l’operato del, giudicandolo inefficace. Siluri e schermaglie che hanno fatto traballare l’esecutivo già in difficoltà. Adesso però sembra essere cambiato il vento. Secondo alcuni – maliziosamente – perchèavrebbe ormai capito che ilbis – dopo lo scampato pericolo alle regionali – è ...

