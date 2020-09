Parigi | forte esplosione in città | ancora ignote le cause

(Di mercoledì 30 settembre 2020)in città:leUnaè stata sentita a metà mattina di oggi, mercoledì 30 settembre 2020, ale, ma sono tantissime le segnalazioni degli utenti sui social network. Il boato è stato sentito chiaramente sia nella parte settentrionale che in quella meridionale della capitale francese.le. L’è stata avvertita anche nei campi in cui si stanno giocando, proprio in queste ore, i Roland Garros: Notizia in aggiornamento

fanpage : Francia, forte boato avvertito a Parigi: un aereo ha rotto la barriera del suono - Affaritaliani : Francia, udita forte esplosione a Parigi - GaetanoScavuzzo : Forte esplosione a #Parigi, sentita anche sui campi del #RolandGarros - ddariozzo : mi informano di una forte esplosione a Parigi. avete notizie? #paris #explosion - alessiadaniele8 : RT @violastefanello: Diverse persone che vivono a Parigi scrivono di aver sentito una forte esplosione (a occhio nel nord-est della città,… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi forte

Virgilio Sport

Matteo concede 7 game a Pospisil e trova Harris al 2° turno: "Dispiaciuto per le critiche: le vittorie non piovono dal cielo. Sinner e Musetti sono il futuro, ma lasciateli anche sbagliare" ...In una Parigi gelida e piovosa (quest’inizio d’autunno ha il ... ma lo si diventa») per poi invocare la moda come «rappresentazione di una donna più forte ed emarginata, quella di oggi»: l’attrice ha ...