Papa Francesco | la brutta notizia poco fa

Conclusa l'inchiesta. Giuseppe Conte era l'avvocato del "manovriere" Mincione, prima di diventare premier. Soldi Vaticano, saccheggiati 454 milioni. Svuotato anche il conto del Papa Si è conclusa l'inchiesta sui soldi del Vaticano. Il quadro che emerge è allarmante. Un documento straordinario di 59 pagine. Onnipotenti e rapaci, - si legge su Repubblica - hanno architettato operazioni diaboliche per depredare la Santa Sede e messo persino le mani sul conto riservato di Francesco, la più protetta delle casse vaticane. La ricostruzione di un saccheggio da 454 milioni. La sintesi degli inquirenti è sconvolgente. «La Segreteria di Stato finanzia l'operazione londinese con linee di credito del Credit Suisse e della Banca della Svizzera Italiana per 200 milioni di dollari garantite attraverso la costituzione del ...

