Napoli, un ultimo grande acquisto in caso di vittoria contro la Juventus? (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il calciomercato italiano si avvia alla conclusione. Il prossimo 5 ottobre, infatti, il mercato sarà ufficialmente chiuso e i club di Serie A potranno affrontare la stagione senza pensare ai possibili nuovi colpi in entrata o alle cessioni. Molte squadre, però, risultano ancora incomplete nonostante i pochi giorni alla chiusura del calciomercato. In particolare, in … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il calciomercato italiano si avvia alla conclusione. Il prossimo 5 ottobre, infatti, il mercato sarà ufficialmente chiuso e i club di Serie A potranno affrontare la stagione senza pensare ai possibili nuovi colpi in entrata o alle cessioni. Molte squadre, però, risultano ancora incomplete nonostante i pochi giorni alla chiusura del calciomercato. In particolare, in … L'articolo

lutro69 : @glmdj Faranno la norma azzeccagarbugli per il rinvio all’ultimo secondo, in funzione del nr di positivi napoletani… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Ufficiale SSC Napoli - Oggi ultimo giorno per il rimborso ai tifosi azzurri - - ilnapolionline : Ufficiale SSC Napoli - Oggi ultimo giorno per il rimborso ai tifosi azzurri - - ionapoli : RT @mattinodinapoli: Choc a Napoli, bimbo di 11 anni si lancia dal decimo piano: ultimo messaggio alla mamma - CapetoLodovico : RT @PeppeMur84: Visto che si parla di (possibile) rinvio di Juve vs nulla1926 è doveroso ricordare come è avvenuto l'ultimo rinvio di una p… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ultimo Ultimo pazzo di Napoli: "E' la mia seconda casa, scorre nelle mie vene ogni giorno" Vesuvio Live Juve, Dybala alla riscossa in campo e fuori

La Joya tra debutto, rinnovo e posizione. Dopo la panchina di Roma punta a giocare contro il Napoli, ma è in ritardo ...

Formiche nell’ospedale di Napoli, indagati 17 tra manager e infermieri

Gli inquirenti stanno anche analizzando gli atti relativi alla ditta di pulizie che ha vinto l’appalto per le pulizie all’ospedale di Napoli, San Paolo. In quest’ultimo filone gli ...

La Joya tra debutto, rinnovo e posizione. Dopo la panchina di Roma punta a giocare contro il Napoli, ma è in ritardo ...Gli inquirenti stanno anche analizzando gli atti relativi alla ditta di pulizie che ha vinto l’appalto per le pulizie all’ospedale di Napoli, San Paolo. In quest’ultimo filone gli ...