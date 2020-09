Maria Monsè, la figlia 14enne si ritocca il naso: è polemica (Di mercoledì 30 settembre 2020) Pioggia di polemiche contro Maria Monsè che, in bella vista sulla copertina di un noto settimanale, ha rivelato di aver “regalato” un po’ di felicità alla figlia, Perla Maria, che da tempo sembra non si trovasse a proprio agio con il proprio naso. Stando a quanto raccontato dall’attrice e personaggio televisivo, la figlia si sarebbe sottoposta ad una rinoplastica con filler, ovvero una rinoscultura non chirurgica, alla sola età di 14 anni. Maria Monsé e i ritocchi estetici della figlia 14enne, Perla Maria “Non so se mi disturba più l’idea che faccia rifare il naso alla figlia minorenne o mostri il tutto sulla copertina di una ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Pioggia di polemiche controMonsè che, in bella vista sulla copertina di un noto settimanale, ha rivelato di aver “regalato” un po’ di felicità alla, Perla, che da tempo sembra non si trovasse a proprio agio con il proprio. Stando a quanto raccontato dall’attrice e personaggio televisivo, lasi sarebbe sottoposta ad una rinoplastica con filler, ovvero una rinoscultura non chirurgica, alla sola età di 14 anni.Monsé e i ritocchi estetici della, Perla“Non so se mi disturba più l’idea che faccia rifare ilallaminorenne o mostri il tutto sulla copertina di una ...

il_BisCottone : RT @HuffPostItalia: Maria Monsé porta la figlia 14enne a rifarsi il naso e lo mostra in copertina. È polemica - HuffPostItalia : Maria Monsé porta la figlia 14enne a rifarsi il naso e lo mostra in copertina. È polemica - GCugini : Maria Monsè porta la figlia 14enne dal chirurgo plastico e scoppia la polemica - baumanstyle : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… - littlemixftlodo : RT @doveholatesta: Da un lato Vanity Fair e Vanessa Incontrada che spingono le donne ad accettarsi per come sono, dall'altro Maria Monsé ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Monsè