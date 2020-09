Lazio Atalanta 0-3 | gli uomini del Gasp calano il tris con il Papu Gomez

OfficialSSLazio : ???? È online il match program di #LazioAtalanta! All'interno le interviste esclusive a @tucu_correa e Cristiano… - OptaPaolo : Dal 2016/17 ad oggi la Lazio solo due volte ha chiuso un primo tempo di Serie A con almeno 3 gol di svantaggio all'… - SkySport : Gasperini: 'Focolaio nel Genoa impone maggiore attenzione' ? Lazio-Atalanta Alle 20.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport… - SportRepubblica : Diretta Lazio-Atalanta 1-4: accorcia Immobile, poi poker di Gomez - ulisse13562139 : #LazioAtalanta l'Atalanta è forte, ok, ma a me la Lazio è piaciuta. E Maresca vergognoso e decisivo -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Atalanta

Come vedere Lazio-Atalanta in streaming da dispositivi mobile? E’ questa la domanda che in tanti si stanno facendo ed ora vi diamo la risposta. La passione per il calcio è una delle cose più italiane ...Non molla la Lazio: cross di Milinkovic dentro l'area di rigore che trova Caicedo, completamente solo, che la controlla e la infila in rete. Lazio 1, Atalanta 3. Miracolo di Sportiello: cross dalla ...Robin Gosens, autore del gol che ha sbloccato le marcature, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo di Lazio-Atalanta. «Abbiamo avuto tre occasioni e le abbiamo sfruttare al ...