Lampioni e telecamere lungo la salita del Castello di Udine (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lampioni e telecamere lungo la salita che da Piazza Primo Maggio porta al Castello di Udine.Sono stati in fatti approvati gli interventi per il restyling della salita al Castello, che a lavori terminati potrà contare su 29 nuovi Lampioni di 3 metri e telecamere di sorveglianza, in modo da garantire la sicurezza del percorso. Saranno inoltre posizionate delle lastre con le luci a ridosso dei muri, e verrà sistemato l'acciottolato.

Ultime Notizie dalla rete : Lampioni telecamere Cambia volto il Castello: lampioni e telecamere lungo le salite da piazza Primo Maggio UdineToday Da FdI a Forza Italia: tutti scettici

Si respira aria di tensione nella maggioranza sul capitolo lampioni. Nella città di Volta il rifacimento dei pali della luce con un maxi progetto pubblico e privato è atteso da anni, tre diverse ammin ...

Duplice omicidio di Lecce: lucida premeditazione, il killer aveva studiato ogni dettaglio

Il killer ha studiato ogni dettaglio con lucida premeditazione, dalle telecamere ai vestiti da indossare in modo tale da essere invisibile, ...

Omicidio di Lecce, il killer aveva la mappa delle telecamere: ritrovato il foglietto insanguinato

L'assassino di Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta aveva studiato attentamente la via di fuga, ma è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza. L'ipotesi che indossasse una mu ...

