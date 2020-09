Juventus Napoli, l’esito dei tamponi: il comunicato dei partenopei (Di mercoledì 30 settembre 2020) Juventus-Napoli non è a rischio ma la notizia su un possibile rinvio non è ancora da escludere dopo che il Genoa ha ufficializzato i 14 contagiati da Covid-19. La squadra campana ha seguito il protocollo ripetendo tamponi a tappeto. Il sito ufficiale dei campani ha comunicato i risultati dei test effettuati. Non risultano, al momento, soggetti positivi al virus. Juventus Napoli: il comunicato sui tamponi Nella giornata di domani saranno effettuati altri tamponi in vista della gara di domenica sera in programma allo Stadium. Leggi anche:Kean Juventus, passi avanti con l’Everton: Ancelotti sblocca la trattativa “Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 30 settembre 2020)non è a rischio ma la notizia su un possibile rinvio non è ancora da escludere dopo che il Genoa ha ufficializzato i 14 contagiati da Covid-19. La squadra campana ha seguito il protocollo ripetendoa tappeto. Il sito ufficiale dei campani hai risultati dei test effettuati. Non risultano, al momento, soggetti positivi al virus.: ilsuiNella giornata di domani saranno effettuati altriin vista della gara di domenica sera in programma allo Stadium. Leggi anche:Kean, passi avanti con l’Everton: Ancelotti sblocca la trattativa “Sono tutti negativi ieffettuati ieri al gruppo squadra ...

