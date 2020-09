Frecciarosa 2020 | la prevenzione quest’anno viaggia su binari e treni virtuali

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 settembre 2020) “Il Covid-19 ci ha colto di sorpresa ma l’emergenza sanitaria non ostacolerà la realizzazione del, giunto al suo decimo anno di vita. Quest’anno ilraggiungerà virtualmente tutta Italia offrendo un servizio più capillare e diffuso in tutto il Paese”, dichiara Adriana Bonifacino Presidente di IncontraDonna Onlus, associazione no profit su base volontaria rivolta a donne e uomini che desiderano informarsi in modo corretto e conoscere adeguatamente una patologia di grande rilevanza sociale come il tumore del seno. “Lanon può andare in quarantena, è l’unica arma per rimanere in salute e per limitare eventuali danni laddove una patologia venga scoperta”, spiega la Bonifacino. Promossa da IncontraDonna Onlus e dal ...