Coronavirus in Lombardia, stabili i nuovi positivi (+201) e i decessi (4)

Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembre

Il bollettino del 30 settembre

Dopo l'aumento di ieri, il numero di nuovi contagi in Lombardia resta stabile. Secondo il bollettino della Protezione Civile in questa regione i nuovi contagi da Coronavirus sono stati 201. Nella gioranta di ieri erano stati 203, quasi il doppio del 28 settembre quando si erano fermati a 119. Continuano a salire, anche se solo di un'unità, le terapie intensiva, arrivate ora a 34. Al momento i ricoverati con sintomi sono 306, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 8.720. Attualmente il totale dei positivi è arrivato a 9.060. Sono 4 i nuovi decessi, un dato che porta il totale delle vittime a 16.955.

