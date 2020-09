Charles Spencer rivela | ‘Diana aspettava nostra madre sulla porta | ma lei non tornò mai’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 30 settembre 2020), fratello di Diana, racconta la sua infanzia difficile con unaassente che ha procurato ferite profonde nel suo cuore e, presumibilmente, anche in quello della compianta principessa triste. È il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 30 settembre a rire il racconto di, oggi legato alla moglie Karen. Diana e l’attesa vana della“Miase n’è andata di casa quando avevo 2 anni e a 8 mi hanno mandato in collegio, quindi la mia infanzia è stata piuttosto traumatica … Per vent’anni sono stato in terapia a fasi alterne” racconta, che con Diana ha condiviso la sofferenza inferta loro dalla mamma: ...