Carlo Cracco sotto accusa, pioggia di polemiche: "41 euro 3 spremute". Sui social sono partite le polemiche per uno scontrino pubblicato Carlo Cracco di nuovo nel mirino del web per uno scontrino pubblicato sui social. Il web si divide: c'è chi lo attacca per i prezzi esorbitanti, e chi lo difende perché "se vai a …"

