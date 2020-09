Cappuccio | maschera e orrore | tutti i giochi che ammazzano

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Serena Pizzi Dopo la Blue Whale, i giovani muoiono giocando con Jonathan Galindo. "Ti arriva un messaggio e così inizia l'incubo" Le folli mode tra i giovani continuano a dilagare. Alcune passano in sordina altre balzano agli onori di cronaca per le tragedie che ne conseguono. Tre anni fa non si parlava d'altro che della Blue Whale, un "gioco" della morte che ha ucciso centinaia di ragazzini in tutto il mondo. Gli adolescenti venivano adescati sui social da un "curatore" (un soggetto che diceva alle vittime esattamente come e quando morire), diventavano sue pedine e dopo 50 giorni si suicidavano. I genitori di questi ragazzini - generalmente avevano fra i 12 e 16 anni - erano all'oscuro di tutto. Magari notavano qualche atteggiamento strano a casa o di ritorno da scuola, ma pensavano che fosse "l'età o il periodo adolescenziale. Qui si creano spesso questi ...