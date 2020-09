Calciomercato – Affari e trattative 30 settembre – La Juve tenta per Chiesa – Lazio: Mayoral si allontana – Napoli ci prova per Soumare (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Calciomercato è agli sgoccioli ed oltre agli Affari già conclusi ci sono trattative da portare avanti e chiudere il prima possibile. Tutte le società sono in fermento. La Juve tenta per Chiesa La Juventus tenta il colpo Federico Chiesa nell’ultima settimana di mercato, cercando la formula giusta per convincere la Fiorentina. Il club bianconero potrebbe proporre un prestito biennale oneroso da 10 milioni di euro a stagione e obbligo di riscatto fissato a 40. Una cifra totale di 60 milioni dunque, molto simile a quella che la società di Commisso vorrebbe incassare. In tutto questo i viola hanno comunque dubbi sulle modalità di pagamento, visto che vorrebbero liquidità subito da poter ... Leggi su giornal (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilè agli sgoccioli ed oltre agligià conclusi ci sonoda portare avanti e chiudere il prima possibile. Tutte le società sono in fermento. LaperLantusil colpo Federiconell’ultima settimana di mercato, cercando la formula giusta per convincere la Fiorentina. Il club bianconero potrebbe proporre un prestito biennale oneroso da 10 milioni di euro a stagione e obbligo di riscatto fissato a 40. Una cifra totale di 60 milioni dunque, molto simile a quella che la società di Commisso vorrebbe incassare. In tutto questo i viola hanno comunque dubbi sulle modalità di pagamento, visto che vorrebbero liquidità subito da poter ...

