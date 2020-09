Calcio, coronavirus nel Genoa: nuovo test conferma positività per 14 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nuovi test effettuati ai 14 tesserati del Genoa risultati positivi al coronavirus nel fine settimana hanno confermato la positività. Lo fa sapere la società rossoblu. Anche gli altri componenti della ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 settembre 2020) Nuovieffettuati ai 14 tesserati delrisultati positivi alnel fine settimana hannoto la positività. Lo fa sapere la società rossoblu. Anche gli altri componenti della ...

Tramite una nota ufficiale, il sottosegretario è tornato sulle sue posizioni: «Nel corso della mia intervista a Radio Capital ho detto che, in base al Protocollo sottoscritto dalla Federazione ...

Genoa, confermati i 14 positivi al coronavirus tra calciatori e staff dopo l’ultimo tampone

con calcio d'inizio alle ore 18. C'è molta discussione su questo rinvio. Perché la Uefa stabilisce che una squadra può giocare a patto che abbia 13 giocatori disponibili, ma il problema in realtà ...

