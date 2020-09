Beyond Good & Evil | Michel Ancel nega le accuse di comportamenti tossici in un ' faccia a faccia' con la protagonista Jade

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Diin questo periodo si è sentito parlare spesso: il papà diha deciso di abbandonare il settore videoludico per dedicarsi ad altro. Pochi giorni dopo il suo annuncio, un articolo del giornale francese Libération ha pubblicato un report il quale indicava che l'addio diera strettamente legato ai ben noti casi di abusi età presenti all'interno della leadership Ubisoft.Subito dopo è arrivata la smentita diche ora, in un lungo post su Instagram, ha condiviso prove "vecchie di 10 anni" che negherebbero un suo coinvolgimento in questa drammatica situazione. La cosa peculiare è che il post è stato creato come se fosse stato intervistato ...

Eurogamer_it : Tutta la verità di #MichelAncel in un'intervista immaginaria con #Jade di #BeyondGoodandEvil. - IGNitalia : Michel Ancel si sfoga sui social dopo l'inchiesta del quotidiano francese: 'Nessun progresso fatto in sette anni?… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Il creatore di Rayman e la guida di #BGE2 sotto accusa. Il gioco è a rischio? #PS4 #PlayStation - PlayStationBit : Il creatore di Rayman e la guida di #BGE2 sotto accusa. Il gioco è a rischio? #PS4 #PlayStation - IGNitalia : L'ultima inchiesta di Libération spaventa i fan di #BeyondGoodandEvil: lo sviluppo del nuovo titolo sarebbe un comp… -

Ultime Notizie dalla rete : Beyond Good

iCrewPlay.com

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Michel Ancel non ci sta e decide di rispondere alle accuse fatte sul suo conto riguardo la gestione di Beyond Good And Evil 2, creazione di casa Ubisoft che aspett ...Pochi giorni fa, il quotidiano francese Libération ha pubblicato un'inchiesta su Beyond Good & Evil 2, e più in generale sul suo autore Michel Ancel e sull'ambiente di lavoro di Ubisoft. Secondo quant ...