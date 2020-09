Benevento – Inter | le formazioni ufficiali

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 30 settembre 2020)scendono in campo per il recupero della prima giornata di campionato. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria con i giallorossi che hanno sconfitto in rimonta la Samp al Marassi. Conte invece ha strappato i 3 punti in casa contro la Fiorentina dopo un rocambolesco 4-3. Ecco ledelle due squadre., LEcaption id="attachment 1029687" align="alignnone" width="300" Vigorito (Getty Images)/captionQueste lescelte dai due allenatori:(4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Moncini. All. F. Inzaghi...