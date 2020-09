Benevento-Inter, Hakimi: “Felice per il gol, ma posso ancora migliorare. Mia esultanza? Vi spiego, io e Sanchez…” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Esordio con il botto per Achraf Hakimi.1 gol e 1 assist: inizia così l'avventura in Serie A di Achraf Hakimi, tra i principali protagonisti del match tra Inter e Benevento andato in scena questo pomeriggio al "Vigorito" e terminato con il risultato di 2-5 in favore dei nerazzurri. Un successo abbondante commentato proprio dal centrocampista marocchino ai microfoni di "InterTV"."Sono contento per la vittoria e anche per il lavoro individuale. Però soprattutto per la vittoria, per i tre punti che erano importanti in un campo difficile. Ora guardiamo avanti. Come spiegare l’esultanza dopo il gol? Sono felice per il gol e per il lavoro, come ho detto. Il gol è stato un errore del difensore e l’ho festeggiato con Alexis Sanchez: scherziamo tanto con lui e ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 settembre 2020) Esordio con il botto per Achraf.1 gol e 1 assist: inizia così l'avventura in Serie A di Achraf, tra i principali protagonisti del match traandato in scena questo pomeriggio al "Vigorito" e terminato con il risultato di 2-5 in favore dei nerazzurri. Un successo abbondante commentato proprio dal centrocampista marocchino ai microfoni di "TV"."Sono contento per la vittoria e anche per il lavoro individuale. Però soprattutto per la vittoria, per i tre punti che erano importanti in un campo difficile. Ora guardiamo avanti. Come spiegare l’dopo il gol? Sono felice per il gol e per il lavoro, come ho detto. Il gol è stato un errore del difensore e l’ho festeggiato con Alexis Sanchez: scherziamo tanto con lui e ...

Inter : ?? | FINITA! Triplice fischio del direttore di gara, Inter straripante a Benevento! Grandi ragazzi, #FORZAINTER!… - Inter : ?? | TRASFERTA @OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di un… - Inter : ?? | BENEVENTO Uno sguardo negli spogliatoi del 'Vigorito'... ?? #BeneventoInter ?? Carichi? ?????? #FORZAINTER ???? - zazoomblog : Benevento-Inter Hakimi: “Felice per il gol ma posso ancora migliorare. Mia esultanza? Vi spiego io e Sanchez…” -… - abdo_massa : RT @Inter: ??? | DICHIARAZIONI 'Siamo una squadra che gioca a calcio' ??? Parola di Antonio #Conte ?? #BeneventoInter ???? #FORZAINTER http… -