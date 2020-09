Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri paparazzati per le vie di Roma (Di mercoledì 30 settembre 2020) Massimiliano Allegri è stato ballerino per una notte, al programma “Ballando con le stelle” è stato paparazzato insieme alla sua compagna Ambra Angiolini. Dopo la pausa da allenatore, è pronto a rimettersi in gioco, ma la sua priorità resta l’attrice di cui è pazzamente innamorato. Il settimanale “Chi” lo ha fotografato mentre abbraccia la Angiolini a Roma. Ambra ha la mascherina, ma lui l’abbraccia e la stringe a sé. Stanno insieme da tre anni, ma la passione tra di loro è sempre alta e si scambiano guardi e attenzioni come fossero al primo incontro. Dopo il periodo di riflessione, ora Allegri si è detto pronto a ritornare in campo. E’ molto corteggiato ... Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 30 settembre 2020)è stato ballerino per una notte, al programma “Ballando con le stelle” è stato paparazzato insieme alla sua compagna. Dopo la pausa da allenatore, è pronto a rimettersi in gioco, ma la sua priorità resta l’attrice di cui è pazzamente innamorato. Il settimanale “Chi” lo ha fotografato mentre abbraccia laha la mascherina, ma lui l’abbraccia e la stringe a sé. Stanno insieme da tre anni, ma la passione tra di loro è sempre alta e si scambiano guardi e attenzioni come fossero al primo incontro. Dopo il periodo di riflessione, orasi è detto pronto a ritornare in campo. E’ molto corteggiato ...

