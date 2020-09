Alessandra Mastronardi: “Mi dispiaceva essere etichettata come Eva dei Cesaroni” (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Per diverso tempo mi è dispiaciuto essere etichettata come Eva dei Cesaroni. Cercavo di crescere ma ogni volta tutti mi riportavano lì”. Alessandra Mastronardi non rinnega la serie che le ha regalato la notorietà, ma svela le difficoltà che le ha generato la continua identificazione col personaggio della fiction di Mediaset. “Col tempo ho capito che non è così facile interpretare un ruolo che entra nel cuore delle persone”, racconta al Corriere della Sera l’attrice ora in onda con L’Allieva 3. “I Cesaroni sono stati la mia università. Mi ero iscritta al centro di cinematografia quando è arrivato quel provino. Non ho fatto scuole, sono autodidatta. A lungo non mi sono sentita all’altezza di definirmi ... Leggi su blogo (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Per diverso tempo mi è dispiaciutoEva dei Cesaroni. Cercavo di crescere ma ogni volta tutti mi riportavano lì”.non rinnega la serie che le ha regalato la notorietà, ma svela le difficoltà che le ha generato la continua identificazione col personaggio della fiction di Mediaset. “Col tempo ho capito che non è così facile interpretare un ruolo che entra nel cuore delle persone”, racconta al Corriere della Sera l’attrice ora in onda con L’Allieva 3. “I Cesaroni sono stati la mia università. Mi ero iscritta al centro di cinematografia quando è arrivato quel provino. Non ho fatto scuole, sono autodidatta. A lungo non mi sono sentita all’altezza di definirmi ...

Raiofficialnews : Tornano Alice Allevi e Claudio Conforti: #LAllieva3, da domenica #27settembre in prima visione su @RaiUno, con Ales… - blogoit : Alessandra Mastronardi: “Mi dispiaceva essere etichettata come Eva dei Cesaroni” - SerieTvserie : Alessandra Mastronardi: “Mi dispiaceva essere etichettata come Eva dei Cesaroni” - infoitcultura : Alessandra Mastronardi: L’Allieva è un successo e mostra il dietro le quinte su Instagram - Mauxa : #lallieva3 #anticipazioni trama episodi 3 e 4 con #AlessandraMastronardi e #linoguanciale -