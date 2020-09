Volano Stracci Tra Alba Parietti e Franco Oppini!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 29 settembre 2020) TraOppini, genitori di Francesco ora rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip, non scorre buon sangue, ma in queste ore i due stanno battibeccando aspramente. Ecco perchè! In questi giorni sul piccolo schermo, Mediaset sta mandando in onda il padre di tutti i reality show, il “Grande Fratello” versione Vip, ormai giunto alla sua quinta edizione. Alfonso Signorini, ha deciso tra gli altri concorrenti, di inserire nel cast, anche Francesco Oppini, il figlio diOppini. In queste ore però il giovane ragazzo è all’oscuro di ciò che accade fuori dalla casa e non sa che i suoi genitori stanno aspramente litigando sui social, a causa sua. Ma cerchiamo di dare un senso a questo racconto. Tutto ...