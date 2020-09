‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Isa sulla puntata del 29 09 20

Leggi su isaechia

(Di martedì 29 settembre 2020) Mamma mia quanto mi stanno sulle palle i protagonisti di questo triangolo poraccio tra Trono over e Trono classico, maròòòòòòòò. I motivi per cui non sopporto Armando Incarnato penso di averli ampiamente descritti in questi 13 anni in cui è stato sedutoseggiola trasparente (lui sostiene siano 2 anni ma non ci credo, sono pronta a giurare che fosse lì ad ammorbarmi le ovaie anche quando ho imparato a fare la pupù nel vasino) e non basterebbero le opinioni, ma nemmeno un saggio breve o un trattato o un’enciclopedia, per elencare tutte le ragioni per le quali lo aborro sotto ogni possibile punto di vista. Peraltro mi sembra evidente come non mai che a lui di sta Lucrezia Comanducci freghi quanto gli è sempre fregato delle donne che ha frequentato nel programma e cioè un ...