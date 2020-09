The Boys è la serie più vista in streaming per la quarta settimana di seguito (Di martedì 29 settembre 2020) La serie The Boys, firmata Amazon, si riconferma la serie basata sui fumetti più vista in streaming online per la quarta settimana consecutiva, diventando la più popolare. La nuova stagione di The Boys sta avendo un enorme successo, come dimostrano le ultime statistiche che hanno eletto la serie Amazon Prime Video come lo show in streaming più visto per ben quattro settimane di seguito, continuando a stupire i fan ancor più della prima stagione. The Boys si riconferma, quindi, una della serie più popolari degli ultimi anni, come dimostrano le statistiche diffuse dal servizio statunitense Reelgood, una guida sui prodotti in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020) LaThe, firmata Amazon, si riconferma labasata sui fumetti piùinonline per laconsecutiva, diventando la più popolare. La nuova stagione di Thesta avendo un enorme successo, come dimostrano le ultime statistiche che hanno eletto laAmazon Prime Video come lo show inpiù visto per ben quattro settimane di, continuando a stupire i fan ancor più della prima stagione. Thesi riconferma, quindi, una dellapiù popolari degli ultimi anni, come dimostrano le statistiche diffuse dal servizio statunitense Reelgood, una guida sui prodotti in ...

