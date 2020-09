Roma | strappano il cellulare a una donna | beccati dalla Polizia poco dopo

(Di martedì 29 settembre 2020) Rapina ieri sera ain Via Marsala dove due giovani di nazionalità straniera hanno rapinato delunadi 62 anni intorno alle 20.00. La chiamata al NUE e il tempestivo intervento dei poliziotti hanno fatto sì tuttavia che i due malfattori venissero prontamente assicurati alla giustizia: nello specifico si tratta di un cittadino classe 1990 della Libia e di uno del Marocco classe 1995 entrambi con precedenti. Stamattina il processo per direttissima. su Il Corriere della Città.

