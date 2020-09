Qui Benevento, Filippo Inzaghi ne convoca 25: l’elenco completo (Di martedì 29 settembre 2020) I convocati da Filippo Inzaghi in vista del recupero della prima giornata tra Benevento e Inter Domani pomeriggio il Benevento ospieterà l’Inter allo stadio ‘Ciro Vigorito’ nel recupero della 1a giornata della Serie A 2020/2021. In vista della partita casalinga, Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 25 giocatori. Ecco l’elenco completo. PORTIERI: Gori, Lucarelli, Manfredini, Montipò DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Barba, Tuia CENTROCAMPISTI: Dabo, Del Pinto, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita, Schiattarella ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Moncini, Sau, Lapadula, Caprari L'articolo Qui ... Leggi su intermagazine (Di martedì 29 settembre 2020) Iti dain vista del recupero della prima giornata trae Inter Domani pomeriggio ilospieterà l’Inter allo stadio ‘Ciro Vigorito’ nel recupero della 1a giornata della Serie A 2020/2021. In vista della partita casalinga,ha diramato l’elenco deiti, composto da 25 giocatori. Ecco l’elenco. PORTIERI: Gori, Lucarelli, Manfredini, Montipò DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Barba, Tuia CENTROCAMPISTI: Dabo, Del Pinto, Hetemaj, Improta, R. Insigne, Ionita, Schiattarella ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Moncini, Sau, Lapadula, Caprari L'articolo Qui ...

corradone91 : Stasera alle 20.30 verrò intervistato da @Vatenerazzurro1 sul canale #Youtube di #Inter4Passion, per parlare del ca… - FcInterNewsit : Qui Benevento - Verso l'Inter, Inzaghi ne convoca 25: c'è anche Iago Falque - gaetano_zotti : @Inter Io sono di Benevento. E' vi assicuro, che non c'è l' Aereoporto, qui. Salteranno con il paracadute. - vivoperlinter : RT @SabinoDelLatte: ?? Inter, é già tempo di vigilia: a Benevento per centrare la seconda vittoria consecutiva ??? ?? Torna dal 1' De Vrij, p… - passione_inter : ??? | CONFERENZA ??? #InterBenevento, segui QUI la conferenza stampa di Antonio #Conte ?? -