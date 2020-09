Milan, addio Paquetà. Va al Lione per 18 milioni. Ora c'è il tesoretto per la difesa (Di martedì 29 settembre 2020) Lucas Paquetà al Lione. manca l'ufficialità, ma Milan e francesi hanno trovato l'intesa per 18 milioni. Acquisto - ovviamente subordinato alle visite mediche - a titolo definitivo. Resta da capire se ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 settembre 2020) Lucas; al. manca l'ufficialità, mae francesi hanno trovato l'intesa per 18. Acquisto - ovviamente subordinato alle visite mediche - a titolo definitivo. Resta da capire se ...

