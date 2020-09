Mick Schumacher sbarca in F1 | guiderà l’Alfa Romeo al Gp di Nurburgring

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 settembre 2020) Finalmente, dopo tante indiscrezioni, è ufficiale l’esordio diin F1. Al netto dei successi ottenuti fin qui in Formula 3 e soprattutto in Formula 2, dove è a un passo dal titolo, l’erede del grande Micheal sarà al volante dell’ Alfadi Antonio Giovinazzi solo per le prime prove libere del Gran Premio dell’Eiffel, in programma dal 9 all’11 ottobre sul circuito di. Il 22enne pilota tedesco ha già guidato una monoposto di F1, sia in occasione di un test in Bahrein lo scorso anno, e sia al Mugello in occasione dello scorso Gp. Oltre a Schumy jr, membro della Ferrari Academy, altri due piloti sono pronti al debutto: Callum Illotte e Robert Shwartzman. Il primo sarà in pista nello stesso weekend al volante della Haas, ...