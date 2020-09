Meteo, le previsioni di mercoledì 30 settembre (Di martedì 29 settembre 2020) L’alta pressione sta approfittando della temporanea mancanza di perturbazioni per espandersi sulle nostre regioni portando sole e temperature in aumento. Questo periodo di stabilità avrà vita piuttosto breve. Già da giovedì sera una nuova perturbazione inizierà ad interessare il Nord Ovest. Si attiveranno forti venti meridionali che, nelle giornate di venerdì e sabato, soffieranno impetuosi con raffiche fino a 120 km orari. Piogge abbondanti si abbatteranno su gran parte del Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Tornerà la neve sulle Alpi, ma questa volta oltre i 1800 metri di quota.Maltempo ma temperature in aumentoI venti meridionali favoriranno un sensibile aumento delle temperature notturne, che saliranno anche al Nord oltre i 15 gradi rispetto ai 4-7 di questi giorni. Attenzione poi al ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 29 settembre 2020) L’alta pressione sta approfittando della temporanea mancanza di perturbazioni per espandersi sulle nostre regioni portando sole e temperature in aumento. Questo periodo di stabilità avrà vita piuttosto breve. Già da giovedì sera una nuova perturbazione inizierà ad interessare il Nord Ovest. Si attiveranno forti venti meridionali che, nelle giornate di venerdì e sabato, soffieranno impetuosi con raffiche fino a 120 km orari. Piogge abbondanti si abbatteranno su gran parte del Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Tornerà la neve sulle Alpi, ma questa volta oltre i 1800 metri di quota.Maltempo ma temperature in aumentoI venti meridionali favoriranno un sensibile aumento delle temperature notturne, che saliranno anche al Nord oltre i 15 gradi rispetto ai 4-7 di questi giorni. Attenzione poi al ...

