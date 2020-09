Grande Fratello Vip 5, Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci: ”Vuole autonomia? Rinunci a quanto le passo” (Di martedì 29 settembre 2020) Flavio Briatore provoca Elisabetta Gregoraci chiedendole di Rinunciare ai soldi che le passa mensilmente se vuole essere autonoma, come ha dichiarato al Grande Fratello Vip 5. Flavio Briatore chiede a Elisabetta Gregoraci di Rinunciare a quanto le passa se vuole essere autonoma. Dopo le dichiarazioni dell'ex moglie al Grande Fratello Vip 5, l'imprenditore risponde con una provocazione dalle pagine del Fatto Quotidiano. Sin da quando Alfonso Signorini ha ufficializzato l'ingresso di Elisabetta Gregoraci nel cast del Grande Fratello Vip 5, ci si immaginava che prima o poi ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020)provocachiedendole diare ai soldi che le passa mensilmente se vuole essere autonoma, come ha dichiarato alVip 5.chiede adiare ale passa se vuole essere autonoma. Dopo le dichiarazioni dell'ex moglie alVip 5, l'imprenditore risponde con una provocazione dalle pagine del Fatto Quotidiano. Sin da quando Alfonso Signorini ha ufficializzato l'ingresso dinel cast delVip 5, ci si immaginava che prima o poi ...

