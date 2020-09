Dicono troppe parolacce ai visitatori | 5 pappagalli allontanati da un parco a Londra

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 settembre 2020) Acinquecenerini da poco adottati da un giardino zoologico non sono più esposti al pubblico, perché dicevanoai.Steve Nichols, direttore del Lincolnshire Wildlife Park, ha spiegato che i volatili erano arrivati nelil 15 agosto ed erano stati rinchiusi nella stessa stanza per l’obbligatorio periodo di quarantena. Al termine della reclusione, il numero diconosciute dagli uccelli era di molto aumentato dal momento che, spiega Nichols a The Independent, avevano appreso quelle conosciute dall’altro.“Più, più le persone intorno ridono e ciò li incita a continuare”, ha detto il direttore del ...