Crollo anomalo batteria su alcuni device Android | c’entra il Google Play Store

Leggi su optimagazine

(Di martedì 29 settembre 2020) Si è di recente aggiornato il, facendo riscontrare a parecchi utenti di smartphone Huawei, ASUS, OnePlus e OPPO (non sembrano comunque essere questi i soli brand intaccati dal disturbo, anche se appaiono essere i più colpiti, almeno in questo primo momento) un severo problema di battery drain, probabilmente dovuto ad un bug da cui scaturiscono diversi disagi.utenti hanno segnalato un utilizzo insolito della CPU, che scatena problemi di risucchio energetico non indifferenti. Ci ha pensato Park Ju Hyung ad occuparsi più nel dettaglio della vicenda, risalendo ad un probabile problema relativo al servizio in background del(la parte incriminata è quella che si occupa dei download). Come potete vedere ...