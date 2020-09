Benevento | Caldirola | «L’Inter è nel mio cuore | spero vinca lo scudetto ma se segno esulto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 settembre 2020) Luca, capitano e difensore del, ha parlato alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della sfida contro l’Inter Luca, capitano e difensore del, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista della sfida contro l’Inter. RANIERI – «Nel 2011 mi fece esordire in Champions con l’Inter, sabato gli ho dato questo “dispiacere”: fa parte del gioco, di certo lo ringrazierò per sempre». ESORDIO IN SERIE A – «Il Werder non mi ha trattato bene, mi ero stancato. E avevo voglia di tornare: da italiano, volevo giocare prima o poi in A. Non avrei mai immagi- nato di realizzare una doppietta, ma un gol me lo sentivo…». INTER – «Dagli 8 ai 20 anni ho indossato quei colori: è come se fosse la mia famiglia. Se ...