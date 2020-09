Autostrade | attesa per Atlantia

(Di martedì 29 settembre 2020) Aspi eriuniscono i propri cda per riaprire le trattative con Cassa depositi e prestiti ed evitare la revoca delle concessioni, che il governo potrebbe far scattare venerdì

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade attesa

TG La7

Fermato dopo 10 chilometri dalle Forze dell’Ordine, il ragazzino si è giustificato che stava cercando di andare da Rimini a Cesena per un colloquio di lavoro.Milano è piatta (+0,03%, Ftse Mib a 19.165 punti). A Piazza Affari sono in evidenza Atlantia (+2,7%) in attesa della risposta del cda al Governo sul dossier autostrade in vista della scadenza di ...