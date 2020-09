Assolto in Appello l'ex sottosegretario all'Economia Nicola Cosentino (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - I giudici della corte di Appello di Napoli hanno Assolto l'ex sottosegretario all'Economia, Nicola Cosentino, nell'ambito del processo denominato 'Il Principe e la scheda ballerina'. Cosentino in primo grado era stato condannato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere a 5 anni e mezzo per il reato di tentativo di reimpiego di capitali illeciti con l'aggravante mafiosa, in relazione al finanziamento di cinque milioni di euro per la costruzione di un centro commerciale a Casal di Principe, struttura che non fu mai realizzata. Secondo il filone investigativo della Dda di Napoli, il centro commerciale era stato voluto dal clan dei Casalesi. Più di 50 furono le ordinanze di custodia cautelare; oggi la Corte di Appello ha ... Leggi su agi (Di martedì 29 settembre 2020) AGI - I giudici della corte didi Napoli hannol'exall', nell'ambito del processo denominato 'Il Principe e la scheda ballerina'.in primo grado era stato condannato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere a 5 anni e mezzo per il reato di tentativo di reimpiego di capitali illeciti con l'aggravante mafiosa, in relazione al finanziamento di cinque milioni di euro per la costruzione di un centro commerciale a Casal di Principe, struttura che non fu mai realizzata. Secondo il filone investigativo della Dda di Napoli, il centro commerciale era stato voluto dal clan dei Casalesi. Più di 50 furono le ordinanze di custodia cautelare; oggi la Corte diha ...

