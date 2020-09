Apple ed Epic Games verso il processo: per il giudice i creatori di Fortnite 'hanno mentito' (Di martedì 29 settembre 2020) Le tensioni tra Apple ed Epic Games stanno continuando e a quanto pare se le cose non cambieranno, le due società andranno a processo. Il giudice della California Yvonne Gonzalez Rogers ha consigliato ad entrambe le parti un processo con giuria, ma saranno le due società a doverlo richiedere.Rogers ha usato inoltre il pugno duro contro Epic Games, accusando la società di aver aggirato la politica di Apple nonostante i suoi obblighi contrattuali. In diversi punti il giudice ha dichiarato che Epic non è stata schietta e che ha anche mentito pubblicando un aggiornamento quando sapeva che il contratto di Apple gli impediva di farlo.Rogers ha ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 settembre 2020) Le tensioni traedstanno continuando e a quanto pare se le cose non cambieranno, le due società andranno a. Ildella California Yvonne Gonzalez Rogers ha consigliato ad entrambe le parti uncon giuria, ma saranno le due società a doverlo richiedere.Rogers ha usato inoltre il pugno duro contro, accusando la società di aver aggirato la politica dinonostante i suoi obblighi contrattuali. In diversi punti ilha dichiarato chenon è stata schietta e che ha anchepubblicando un aggiornamento quando sapeva che il contratto digli impediva di farlo.Rogers ha ...

