Al bano con Antonella Clerici | in Rai a novembre farà

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 29 settembre 2020) Nell’ultimo periodo più volte Alaveva espresso il desiderio di poter tornare presto in tv, visto il periodo di crisi economica che stava affrontando. Infatti, nonostante percepisse una pensione e avesse un’attività agricola, il cantante non riusciva a condurre la sua vita in completa serenità. Era la sua carriera nel mondo della musica in un momento di particolare crisi e l’ex marito di Romina Power non riusciva ad accettarlo, così in ogni intervista esprimeva il desiderio di tornare a fare il suo mestiere il prima possibile. E sembra che le sue ‘preghiere’ siano state ascoltate, infatti, presto il cantante tornerà in tv. Alconfermato come giudice a The Voice Senior Nuovi progetti per Al, che da qualche mese sperava di poter tornare attivo sul ...