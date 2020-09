Tromba d’aria si abbatte sulla città | alberi sradicati | tetti scoperchiati e allagamenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 settembre 2020) Il maltempo, che da giorni imperversa sull’Italia, ha continuato in queste ore a flagellare la Penisola con raffiche di vento, pioggia intensa, trombe d’aria, neve sui rilievi, colpendo in particolare il centro sud. Unad’aria accompagnata da una bomba d’acqua ha colpito nel pomeriggio di domenica 27 la città di Nettuno, sul litorale laziale. Strade allagate ed auto sommerse in particolare nella zona di Tre Cancelli e del Santuario di Nostra Signora delle Grazie. Decine icome testimonia questo video girato in via Dei Frati.L’Amministrazione comunale e il Sindaco Alessandro Coppola a rinviare l’apertura delle scuole. Tutto chiuso quindi lunedì 28 settembre per le scuole comunali dal nido alle medie. Saranno fatte le verifiche in ogni plesso e già da ...