Spadafora contro il Comitato Olimpico: a rischio le Olimpiadi 2026? (Di lunedì 28 settembre 2020) Gli attriti tra il ministro Vincenzo Spadafora e il Comitato Olimpico Internazionale mettono a rischio le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Grandi polemiche tra il ministro Vincenzo Spadafora e il presidente del CIO Thomas Bach. Il motivo? La riforma dello sport preparata dal ministro pentastellato. La legge infatti punta a riorganizzare il CONI, cioè il Comitato … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 settembre 2020) Gli attriti tra il ministro Vincenzoe ilInternazionale mettono aledi Milano-Cortina. Grandi polemiche tra il ministro Vincenzoe il presidente del CIO Thomas Bach. Il motivo? La riforma dello sport preparata dal ministro pentastellato. La legge infatti punta a riorganizzare il CONI, cioè il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

palamini_maria : RT @claudio_2022: Riforma Coni, anche il Cio spiana Spadafora. Per una assurda legge dello sport in via di approvazione: In caso di medagl… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: «#Olimpiadi, l'Italia rischia». Il Cio contro #Spadafora e adesso la legge si ferma - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: «#Olimpiadi, l'Italia rischia». Il Cio contro #Spadafora e adesso la legge si ferma - RassegnaZampa : «#Olimpiadi, l'Italia rischia». Il Cio contro #Spadafora e adesso la legge si ferma - robbyfox21 : RT @claudio_2022: Riforma Coni, anche il Cio spiana Spadafora. Per una assurda legge dello sport in via di approvazione: In caso di medagl… -